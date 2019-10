Improvisationstheater mit Hidden Shakespeare bei Alma Hoppe

Seit mehr als 20 Jahren begeistern sie ihre Zuschauer: „Hidden Shakespeare“ sind Experten des Improvisationstheaters. Per Zurufe des Publikums entstehen unglaubliche und lustige Szenen. Mal sehen, was sie an diesem Montag in Alma Hoppes Lustspielhaus auf die Bühne bringen!

Hidden Shakespeare Mo 28.10., 20 Uhr, Alma Hoppes Lustspielhaus (U Hudtwalckerstraße), Ludolf­straße 53, Karten zu 33,05 Euro