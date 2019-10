Daniel Behle stellt sein Album mit Mozart-Werken vor

Er ist an vielen großen Opernhäusern Stammgast, auch bei den Bayreuther Festspielen gehört er regelmäßig zu den Ensembles. Jetzt hat der in Hamburg geborene Tenor Daniel Behle ein Album mit Arien aus diversen Mozart-Opern aufgenommen, in der Elbphilharmonie stellt er es heute vor.

Daniel Behle Mi 16.10., 20 Uhr, Elbphilharmonie, Großer Saal (U Baumwall, Bus 111), Platz der Deutschen Einheit, Restkarten ab 23,50 Euro an der Abendkasse