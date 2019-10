Golden Retriever Enzo mag auch Autorennen

Golden Retriever, diese kinderlieben und meist ziemlich knuffig daherkommenden Hunde, machen sich immer gut auf großer Leinwand. Auch in „Enzo“ spielt ein solcher eine tragende Rolle. Benannt ist dieser nach dem Gründer eines italienischen Rennwagenherstellers: Enzo Ferrari. Enzos Herrchen, das ist Denny, ein noch auf den großen Erfolg wartender Rennfahrer. Passenderweise hat auch sein Hund ein Faible für Autorennen. Mit Dennys neuer Flamme aber (gespielt von Amanda Seyfried) fremdelt Enzo zunächst. Der Film basiert auf einem Roman des Amerikaners Garth Stein („The Art Of Racing In The Rain“). In der Originalversion leiht Kevin Costner dem süßen Enzo die Stimme.

„Enzo und die wundersame Welt der Menschen“ USA 2019, 109 Minuten, ab 6 Jahren, Regie: Simon Curtis, Darsteller: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, im UCI Wandsbek