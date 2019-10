US-Sänger SisQo (l.) and die Band Dru Hill. EPA/MIKE NELSON |

Konzert-Tipp Rhythm and Blues der alten Schule im Docks

Der R ’n’ B der 90er war eine Mixtur aus Hip-Hop, Soul und tanzbaren Sounds. Joe Thomas steht wie kaum ein anderer dafür – was sein Hit „Stutter“ beweist. Im Docks ebenso dabei: Dru Hill. Bandmitglied Sisqó brachte einst mit dem „Thong Song“ die Tanzflächen zum Beben. Unterstützung gibt’s von Horace Brown („One For The Money“).