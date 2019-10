Sonnengruß mit Kaffeegenuss im Tribe Yoga Base in Eimsbüttel

Der Duft neu eingebauter Holzmöbel vermengt sich mit etwas Kräuterartigem, dazu kommt eine Vanille-Süße von frisch angerührtem Waffelteig aus der kleinen Küchenecke. Hinter dem Tresen begrüßt Laura Feindt ihre Besucher. Egal, ob die nun zum Teetrinken oder zur Yogaklasse kommen. Das Tribe Yoga Base am Weidenstieg ist Hamburgs erstes Yoga-Café. Für Laura Feindt eine „total logische Verbindung: Dass Yogis auf einer Wellenlänge liegen, merkt man meist schon in der Umkleide. Oft entwickeln sich aus dem gemeinsamen Hobby Freundschaften. Aber nach der Klasse geht man dann wieder auseinander.“

Was sich in Berlin schon etabliert hat, fehlte hier bislang: ein Treffpunkt, an dem sich die Yoga-Gemeinde beim gemeinsamen Snacken austauschen kann. Der Traum vom eigenen Studio kam bei Laura Feindt während einer siebenwöchigen Auszeit in Australien und Neuseeland im vergangenen Jahr auf: „Ich wollte herausfinden, was ich wirklich im Leben will, habe viel meditiert. Und auf einmal war das Ziel ganz klar“, sagt die 32-Jährige.

Zur Yoga-Praxis gehört selbstverständlich gesunde Ernährung

Sie kündigte ihren Job als Vertragsmanagerin im Gesundheitswesen, machte sich auf in ihr neues Leben, las Fachliteratur zur Selbstständigkeit, hörte Podcasts, belegte einen Existenzgründungskursus, aktivierte Kontakte aus der Yogalehrer-Ausbildung, bis es Ende April so weit war. Nun unterrichten 15 freiberufliche Lehrer im Tribe im Wesentlichen drei unterschiedliche Stile: Yoga Flow, eine dynamische Variante, Budokan-Yoga (mit Kampfkunst-Elementen, der zurzeit beliebteste Kursus) und das beruhigende Yin Yoga. Lunch Flow, Praxis in der Mittagspause, und Yoga für Kinder runden das Angebot in den schönen und luftigen Räumen ab.

Zur ganzheitlichen Yoga-Praxis gehört selbstverständlich gesunde Ernährung. Und so bietet das Café ausschließlich pflanzenbasierte Speisen und Getränke, die möglichst wenige Zutaten und kaum Zusatzstoffe enthalten. Außerdem wird Kristallzucker nur sparsam eingesetzt, etwa bei den Waffeln. Alternativ wird mit Bananen und Datteln gesüßt. Für den Karottenkuchen und die Protein-Brownies (mit Kidneybohnen als Eiweißlieferanten) wird Agaven-Dicksaft verwendet. Die Teilchen kosten pro Stück 3 Euro. Die Smoothie-Bowles, fruchtige Salate in Kokosnussschalen serviert, hat Laura Feindt in Neuseeland kennengelernt. Es gibt sie mit zwei verschiedenen Toppings zu 6,90 Euro. Auch die Vollkornbrote, wahlweise mit Hummus (4,50 Euro), veganer Leberwurst (mit Kidneybohnen und Tofu) oder Avocado (beide 4,80 Euro), geben neue Kraft. Dazu wird Kaffee von der Hamburger Rösterei Quijote und Tee von der Berliner ManuTeeFaktur gereicht. Selbstverständlich gibt es die Spezialitäten auch mit Hafer- oder Mandelmilch.

Regelmäßig finden an den Wochenenden Workshops statt, etwa ein Ayurveda-&-Ayuryoga-Special am 28./29. September oder der Tribe-Yoga-Brunch am 6. Oktober. Alle Speisen bereitet Laura Feindt selbst zu. Daneben unterrichtet sie einmal pro Tag eine Yoga-Klasse, nur sonntags hat sie komplett frei. Den großen Einsatz, der eine Selbstständigkeit mit sich bringt, hat die Inhaberin noch an keinem einzigen Tag ihres neuen Lebens bereut: „Es war die richtige Entscheidung, ich bin total froh und dankbar dafür.“

Tribe Yoga Base Weidenstieg 17 (U Christuskirche), Café montags bis freitags 13.30 bis 18 Uhr, dienstags bis 17 Uhr, montags und freitagsr auch 10.45 bis 12 Uhr, sonnabends 11.30 bis 13 Uhr, Studio täglich geöffnet