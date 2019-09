Ist Littel Simz besser als Picasso und Jay-Z?

Simbi Ajikawo, Künstlername Little Simz, ist mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein ausgestattet. Für eine Rapperin durchaus nicht ungewöhnlich. In „Offense“, dem Titeltrack von „Grey Area“, dem dritten Album von Little Simz, vergleicht sie sich mit Picasso, Jay-Z und Shakespeare. Sie geht sogar so weit zu behaupten, besser als diese Giganten der Kulturgeschichte und des Hip-Hops zu sein.

Schon vor zehn Jahren sandte das Mädchen aus Nord-London Demotapes an diverse Plattenfirmen und war verärgert, wenn sie keine Antwort erhielt. Als 2015 ihr erstes Album „A Curious Tale Of Trials + Persons“ erscheint, bringt sie es auf ihrem eigenen Label Age 101 Music her­aus. Ihre künstlerische Unabhängigkeit bewahrt sie mit diesem Schritt, kommerzieller Erfolg ist der Platte und auch dem Nachfolger „Stillness In Wonderland“ nicht vergönnt.

Bis heute klafft eine Lücke zwischen ihren Plattenverkäufen und der Wertschätzung, die ihr von Kollegen wie Kendrick Lamar und Kritikern entgegengebracht wird. Ausgerechnet Jay-Z, Großmogul des amerikanischen Hip-Hops, veröffentlichte schon 2013 Little Simz’ Mixtape „Black Canvas“ auf seiner Website „Jay Z’s Life And Times“. „Grey Area“, das dritte Album der 25-Jährigen schaffte es in diesem Jahr in die britischen Charts, kam aber über Platz 87 nicht hinaus. Unverständlich, denn die Tochter nigerianischer Einwanderer, ist eine Schnellsprecherin allererster Güte.

Ihre Texte strotzen vor Wortwitz und beschäftigen sich bevorzugt mit autobiografischen Themen. „101 FM“ ist ihr Rückblick auf ihre Teenager-Zeit und wie sie in die Londoner Rap-Szene kam; „Sherbet Sunset“ ist die bittere Abrechnung mit einem Freund, der eine andere Frau schwängert. Das hat sie zwar tief verletzt, aber sie bewältigt ihre Krisen, weil sie

„a boss in a fucking dress“ ist, wie sie in „Boss“ skandiert.

Produziert hat Little Simz „Grey Area“ zusammen mit Dean Josiah, der sich als Produzent Inflo nennt. Josiah ist ein alter Freund einer ihrer älteren Schwestern. Inflo ist unter anderem für seine Arbeit mit Michael Kiwanuka bekannt geworden, der auf dem Soul-Song „Flowers“ als Sänger dabei ist. Die meisten Tracks auf Little Simz’ dritter Platte sind Rap-Nummern, aber stilistisch ist die Palette der Londoner Künstlerin viel breiter. Soul-Einflüsse sind zu hören, es gibt Drum ’n’ Bass, Electro und asiatische Sounds wie in „101 FM“. Zum ersten Mal hat Little Simz sich im Studio in fremde Hände begeben, ihre vorherigen Aufnahmen hat sie komplett allein produziert. „Wir haben uns im Studio auch gefetzt, aber wir hatten eine Menge Spaß bei der Arbeit“, sagt sie.

Die quirlige Künstlerin ist nicht nur auf der Bühne aktiv. Sie hat sich auch als Schauspielerin in zwei BBC-Serien einen Namen gemacht und ist in der Netflix-

Serie „Top Boy“ dabei. Auch als Fotografin versucht Little Simz sich seit zwei Jahren. Für einige ihrer Singles hat sie die

Coveraufnahmen selbst gemacht, beim Coachella-Festival in den USA hat sie die Bilder ausgestellt. Könnte sein, dass Little Simz das Top-Girl 2019 wird.

