Heinz Becker ist der Vater aller Saarländer

Der Vater aller Saarländer? Das waren respektive sind weder der einstige DDR-Staatsrats-Vorsitzende Erich Honecker, bekanntlich in der Gemeinde Wiebelskirchen geboren, noch der ehemalige Ministerpräsident und Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine aus Saarlouis. Es ist – was die Bühne betrifft – Heinz Becker. Mit dieser seiner Paradefigur prägt Gerd Dudenhöffer aus Bexbach seit fast 35 Jahren das Bild des Saarländers im Bundesgebiet.

Die typische Saarländer würden wohl sagen „im Reich“, wie er alle deutschen Regionen außerhalb seines Landes nennt – das Saarland trat erst 1957 der alten Bundesrepublik bei. Ganz so lange existiert Heinz Becker zwar noch nicht, das Saarländisch ist indes bis heute gewöhnungsbedürftig, um nicht zu sagen schwer verständlich. Davon zeugen Dudenhöffers Bühnenprogramme mit Titeln wie „Ich brauch kenn Fernseh“, „Kischde un Kaschde“ oder „Ohne Kapp … undenkbar“ nur ansatzweise.

„Batschkapp“ heißt die Schiebermütze auch im Saarland, sie hat im Bundesgebiet mit der höchsten Eigenheimquote (fast 66 Prozent) jedoch ein positives „Imidsch“. Was eben auch an Heinz Becker alias Dudenhöffer liegt, der in seiner ARD-Serie „Familie Heinz Becker“ bis 2004 neben der Ehefrau Hilde und Sohn Stefan zwölf Jahre lang landesweit in der ARD eine Karikatur des bornierten universellen Spießers gab. Mit sparsamer Mimik, jedoch perfektem Timing. Dafür erhielt der Autor, Schauspieler und Kabarettist Dudenhöffer 1997 nicht nur den Saarländischen Verdienstorden, er bekam später auch den Deutschen Comedypreis in der Sparte „Beste Serie“ und 2015 den „Ehrenpreis“ beim Deutschen Kleinkunstpreis.

70 Jahre alt wird Gerd Dudenhöffer am 13. Oktober. In seinem nunmehr 18. Becker-Programm „Dod – Das Leben ist das Ende“, mit dem der Satiriker heute Abend im Lustspielhaus Hamburg-Premiere hat, geht es auch tragikomisch zu: Heinz kommt von der Beerdigung seiner Frau nach Hause, hat aber vergessen, fünf weiße Callas ins Grab zu schmeißen. „Willsche noch’n Bier?“, ist nur eine der Fragen, die Becker vermisst. Er fängt an. über sein Leben zu sinnieren ...

Seinen ersten Soloauftritt hatte Dudenhöffer 1985 – als Lafontaine Ministerpräsident des Saarlands wurde. Der Ex-SPD-Politiker amtierte 13 Jahre. Wann Beckers Regiment endet, ist noch offen. Im Herbst 2020 will Dudenhöffer erneut nach Hamburg kommen. Und Exil-Saarländer, die alle seine Worte verstehen, gibt es ja auch im Norden einige.

„Dod – Das Leben ist das Ende“ HH-Premiere Mo 30..9., 20 Uhr, danach Mo 9.11.2020, 20 Uhr, Lustspielhaus (U Hudtwalckerstraße), Ludolfstraße 53, Karhttp://www.almahoppe.deten zu 11 (ermäßigt) bis 29 Euro unter T. 55 56 55 56