Vicky Leandros im Gespräch mit Knut Terjung in St. Nikolai

Sie war mal in Hamburg, aber auch in Berlin als Kultursenatorin im Gespräch. Heute stellt sich Sängerin Vicky Leandros (Foto) ebenjenem in der St.-Nikolai-Kirche. Als „Hanseatin des Jahres“ fühlt sich die gebürtige Griechin in Hamburg zu Hause. Wo noch, wird Gastgeber Knut Terjung erfragen.

Knut Terjung … trifft Vicky Leandros Mo 30.9., 18.30 Uhr, Hauptkirche St. Nikolai (U Klosterstern), Harvestehuder Weg 118, Eintritt frei