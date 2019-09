Gary Mullen wirbelt als Freddie Mercury über die Bühne

Die Laeiszhalle ist nicht das Wembley-Stadion, aber „We Are The Champions“, „I Want To Break Free“ und viele weitere Hits von Queen werden auch da bombastisch klingen. Gary Mullen (Foto) schlüpft an diesem Montag in der Konzertshow „One Night Of Queen“ in die Rolle von Freddie Mercury.

Gary Mullen & The Works: „One Night Of Queen“ Mo 30.9., 20 Uhr, Laeiszhalle (U Gänsemarkt), Johannes-Brahms-Platz, Karten ab 41 Euro