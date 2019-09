Hamburgs Historie an Land und zu Wasser neu entdecken

Hafenanlagen, Schleusen, Leuchttürme, Brücken und Kraftwerke entlang der Elbe zeugen von der Bedeutung der Schifffahrt und der Industrie. Dem Fluss sowie dem Treiben auf und am Wasser kommt seit Jahrhunderten eine zentrale Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu. Mit den „Tagen der Industriekultur am Wasser“ an diesem Wochenende soll diese Geschichte zum fünften Mal dokumentiert werden. 122 Denkmäler an 58 Orten – von Cuxhaven bis Schwerin, von Ostholstein bis zum Allertal und natürlich auch in Hamburg – können nicht nur besichtigt, sondern bei Führungen und Vorführungen auch direkt erlebt werden. Die Angebote richten sich an Technik-, Kultur- und Geschichtsinteressierte, natürlich auch an Kinder und Familien. Viele sind kostenlos, andere können zu einem günstigen Preis besucht werden.

Zum Programm gehört unter anderem eine Hafenrundfahrt mit dem mehr als 100 Jahre alten Dampfeisbrecher „Elbe“. Der letzte seiner Art schippert ab St. Pauli an Altona vorbei durch den Köhlbrand, über die Süderelbe zur Bunthausspitze und über die Norderelbe zurück zum Sandtorhöft (Sonntag, 11 Uhr, Abfahrt: Anleger Sandtorhöft, Fahrpreise: Erwachsene 28, Kinder 5 Euro).

Geschichtsträchtig wird es am Tag der Geschichtswerkstätten. Ob Eidelstedt, Eimsbüttel, Barmbek oder Wilhelmsburg: Viele Hamburger Stadtteile haben ein solches Archiv. Was dort jeweils geschieht, wird an diesem Sonntag aufgeblättert. Interessierte können bei zahlreichen Rundgängen, Gesprächen und Ausstellungen Einblicke in die Geschichte ihres Stadtteils bekommen und in den offenen Archiven das Ergebnis jahrelanger akribischer Arbeit in Augenschein nehmen.

Während in Billstedt etwa eine dreistündige Fahrradrundfahrt stattfindet (11 Uhr, Treffpunkt Kulturpalast Hamburg, Öjendorfer Weg 30a) lädt das Jarrestadt-Archiv zu einer Rallye für Klein und Groß (Start 11 Uhr, Jarrestadt-Archiv, Wiesendamm 123). Es gibt viel zu entdecken!

Tag der Industriekultur am Wasser 28./29.9., Sa/So 10 bis 18 Uhr, verschiedene Orte Tag der Geschichtswerkstätten So 29.9., 11 bis 18 Uhr, Geschichtswerkstätten Hamburg