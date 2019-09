Großes Brettspiel-Wochenende in Rahlstedt

Ob „Tichu“ am Sonnabend oder „Qango“ am Sonntag: Auf der Brett Hamburg gibt es am Wochenende so einige Turniere für begeisterte Spieler. Die können überdies Seltenheiten auf dem Flohmarkt erwerben oder mit Spieleautoren fachsimpeln.

„Brett Hamburg“ 28./29.9., Sa 11 bis 1 Uhr, So 10 bis 18 Uhr, Gymnasium Rahlstedt (Bus 26, 27), Scharbeutzer Straße 36, Tageskarten: 4 Euro, Kinder bis 14 Jahren zahlen 2 Euro