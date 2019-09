Das flüssige Gold der Karibik im Museum der Arbeit

Herbst. Die Tage schrumpfen, die Wolken hängen tief. Drinnen ist es warm und muckelig. Ein idealer Zeitpunkt, um sich dem Genuss zu widmen. Zum Beispiel mit einer edlen Spirituose, deren Duft den Abend würzt. Klingt verlockend, oder?

Wahrscheinlich war es keine schlechte Idee, die Sugarcane Days – eine neue Publikumsmesse für Rum – auf das letzte Septemberwochenende zu legen. Sie stammt vom Spirituosenkenner Chris Rickert, der auch die Hanse-Spirit im Frühjahr organisiert und deren Zulauf in den letzten Jahren auf über 6000 Besucher nahezu verzehnfacht hat. Da gibt’s doch eigentlich schon alles. Warum auch noch Rum? „Viele Besucher haben uns darauf angesprochen, dass sie sich sehr für Rum interessieren und wünschen würden, dass er mehr Raum bekommt.“

Dieser Wunsch wird jetzt erfüllt. Am Freitag und Sonnabend präsentieren die Sugarcane Days in der Alten Fabrik des Museums der Arbeit rund 350 Sorten des Getränks, das im 17. Jahrhundert als Abfallprodukt des Zuckerrohranbaus entstanden ist. „Wir haben 150 Marken an den Ständen der Aussteller“, erklärt Rickert. „Und weit über 200 an einer Bar. Man kann die verschiedenen Rums pur probieren oder auch als Bestandteil von Longdrinks und Cocktails.“

Die Proben kosten etwa zwischen zwei und fünf Euro, je nach Flaschenpreis. Mit ihrer Auswahl bildet die Messe eine große Bandbreite an Geschmacksrichtungen ab. Denn Rum ist natürlich nicht gleich Rum, wie Rickert betont. „Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Stile. Der französische – der meistens „Rhum“ geschrieben wird – ist oft auf Zuckerrohrsaft-Basis hergestellt und schmeckt elegant, aber fruchtig und charakterstark. Der britische Rum stammt aus den ehemaligen britischen Kolonien und ist oft würzig und gehaltvoll. Wer es dagegen süß und dezent mag, wird am ehesten zum spanischen „Ron“ greifen.

Das mit der Süße von Rum ist unter Spirituosenfans nicht unumstritten. Manche Hersteller helfen da mit Zucker nach, oft ohne die „Dosage“ auf dem Etikett kenntlich zu machen. Einzelne Marken haben sich wohl in Richtung Likör bewegt, wie inoffizielle Messungen nahe legen. Aber Rumfreunde sind meist nicht ganz so puristisch unterwegs wie etwa die echten Whiskyfreaks. Und es gibt mittlerweile auch eine Reihe von ungesüßten Sorten.

Spannend ist es auf jeden Fall, sich durch diese Vielfalt zu schnuppern und zu kosten. Damit das möglichst unfallfrei passiert – kein vernünftiger Mensch geht auf so eine Messe um sich zu betrinken -, sorgen Foodtrucks für feste Nahrung. Und weil Rum und Zigarren traditionell ein beliebtes Genussduo bilden, haben Chris Rickert und sein Team draußen ein Raucherzelt mit Sitzgelegenheiten und kleinen Fässern mit Aschenbechern aufgestellt.

Sugarcane Days 27./28.9., Fr 15 bis 23 Uhr, Sa 13 bis 21 Uhr, Museum der Arbeit (U/S Barmbek), Wiesendamm 3, Eintritt 15 Euro