Es war 1990 ein Kinohit, läuft als Musical am Broadway – nun soll „Pretty Woman“ Hamburg verzaubern. Die Titelrolle singt im Stage Theater an der Elbe Patricia Meeden, den Geschäftsmann Edward gibt bei der Europa-Premiere Mark Seibert.

„Pretty Woman“ Do 26./Fr 27.9. + B-Prem. Sa 28.9., je 19.30 Uhr, Premiere So 29.9. (ausverkaufr), dann ab 30.9., Stage Theater an der Elbe (Fähre 73), Norderelbstraße 8, Karten zu 60,90 bis 166 Euro unter Abendblatt-Geschäftsstelle, Große Burstah 18–32, T. 30 30 98 98