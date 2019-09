Konzert-Tipp Prinz Pi ist das Zirkuspferd in der Hip-Hop-Manege

„Zahlen zählen nicht“, rappte Prinz Pi vor zwei Jahren auf „Nichts war umsonst“, trotzdem lohnt sich mal das Durchrechnen: Es war sein 14. Studioalbum seit 1998. Somit gehört der Berliner schon zu den alten Zirkuspferden in der Hip-Hop-Manege. Aber „wenn man besonders ist, kann man nicht den Standard bedienen“. Also weiter, weiter, weiter am 26. September im Docks.