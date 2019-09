Eine Hammer Sause: Zum dritten Mal zieht das „Osterbrooklyn Festival“ auf den Löschplatz am Billebecken in Hamm. Am 14. September spielen Scotch & Water, Gosia Jasinska, Baked Cat, Umabeya­, und die Patiala Bollywood Music Group – kostenfrei und draußen am Wasser.