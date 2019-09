Erinnert sich jemand noch an den niedlichen Mikroclub Lounge an der Gerhardstraße? In dem Keller, der ein Fenster zur Herbertstraße und einen an der Decke angebrachten Disco-Dancefloor hatte, legte schon Anfang der 2000er das Kollektiv Assoto Sounds (Logo: Assoto) Soul, Funk und Hip-Hop auf. Später gehörte die Bande zum beweglichen Inventar des alten Mojo Clubs.

Die Lounge ist schon lange Geschichte, der alte Mojo Club ebenso, und auch die Assotos finden sich nur noch selten zusammen. Aber seit Eröffnung des neuen Mojo Clubs 2013 ist auch jedes Jahr ein „Assoto Sounds Rerun" Pflicht unter den Tanzenden Türmen. Am 14. September kommen Ari und Ole mit ihrem, groovigen Assortiment an ihre alte und neue Wirkungsstelle zurück. „Assoto Sounds Rerun" Sa 14.9., 23.00, Mojo Club (U St. Pauli), Reeperbahn 1, Eintritt 12,-; www.mojo.de