„Deaf Forever“: Metal-Geburtstag in der Markthalle

In der Heavy-Metal-Szene war die Aufregung groß, als im Januar 2014 bekannt wurde, dass zahlreiche Redakteure, darunter auch Chef Götz Kühnemund, das Magazin „Rock Hard“ verlassen hatten. Zu den konkreten Hintergründen wurde wenig bekannt, anzunehmen aber, dass inhaltliche Differenzen eine Rolle spielten, sehen sich Kühnemund und Co. doch als „Überzeugungstäter“, nur der musikalischen Qualität, nicht den Anzeigenkunden verpflichtet. Eine Haltung, die in der Szene bis heute großen Anklang findet – ebenso wie das neue Magazin, das die verschworene Kuttentruppe im Sommer 2014 aus der Taufe hob: „Deaf Forever“, benannt nach einem Motörhead-Song.

Mehr als fünf Jahre sind seitdem vergangen, 30 Ausgaben erschienen, und tatsächlich scheint es einen Markt für dieses Magazin zu geben, das bevorzugt über Underground-Themen berichtet. Entsprechend liest sich das Programm der großen Geburtstagsparty, die am 7. September in der Markthalle über die Bühne geht. Da ist etwa die Band Chapel of Disease, die gerade mit „… And As We Have Seen The Storm, We Have Embraced The Eye“ ein Maßstäbe setzendes Album an der Grenze von Death Metal und Classic Rock veröffentlicht hat. Das verspricht ebenso kompromisslose Härte wie der Auftritt der Death­-Metaller Sulphur Aeon, deren intensive Liveshow in Hamburg schon mehrfach zu erleben war.

Traditionalisten können sich auf Metal Inquisitor (diese Gitarrenläufe!) sowie die New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Legende Satan freuen. Und dann ist da natürlich noch Atlantean Kodex aus Bayern, Garant für epische Metal-Hymnen, 2013 mit dem Doppelalbum „The White Goddess“ so richtig durchgestartet. Ihnen gehört ab 23.10 Uhr der Headliner-Spot.

Deaf Forever Birthday Bash Sa 7.9., 17.00 (Einlass), Markthalle (U Steinstraße), Klosterwall 9-21, Karten 35,-; www.markthalle-hamburg.de