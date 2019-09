Bühne frei für die Hamburger „Theaternacht“

Welchen Zauber hat die Nacht? Für manche beginnt die Spielzeit erst mit der Theaternacht Hamburg. Dabei haben Imperial, Ernst Deutsch, Ohnsorg, auch das große Thalia Theater bereits im August mit Premieren eröffnet Und rund um die 16. Theaternacht am 7.9. ballen sich weitere Premieren. Das Große Haus der Staatsoper („Die Nase“) fehlt deshalb; Privattheater wie Komödie Winterhude oder Lustspielhaus haben ihr Programm eingeschränkt, andere wie Schmidt oder St. Pauli Theater bieten traditionell nur etwas auf Nebenbühnen oder nach 23 Uhr.

Dennoch soll die Theaternacht, von jeher eine Gemeinschaftsveranstaltung von Staats- und Privattheatern, nicht allein zum Schlafen da sein. Appetithäppchen gibt es auf etwa 40 Bühnen – vom Allee Theater und Altonaer Theater bis zum Theater Zeppelin (U Hoheluftbrücke). In Altona können Besucher gleich zweimal (um 20 und 22.30 Uhr) je 25 Minuten lang in den vierten Teil der Kempowski-Saga, „Herzlich Willkommen“, hereinschauen, der erst am 20.9. Premiere hat.

In der Nähe, in Ottensen und Bahrenfeld, gewähren Monsun, Die 2te Heimat (jetzt im Phoenixhof) und Lichthof Einblicke in neue Produktionen. Im Lichthof, eine Bühne der Freien Szene, können Zuschauer ab 23 Uhr sogar an der Entstehung eines Theaterstücks mitarbeiten – als Autor, Regisseur, Dramaturg oder Kritiker.

Viele der kleinen Theater locken mit Neuem, in Horn auch das Theater Das Zimmer und Das kleine Hoftheater. Sieben Bühnen bieten nachmittags Kinderprogramm, das Theater Zeppelin passend zu seinem 40. Jubiläum. Und in der Staatsoper darf getanzt werden – ab 24 Uhr im Foyer bei der After-Show-Party.

16. Theaternacht Sa 7.9., 19.00–ca. 0.30 in 40 Spielstätten, Kinderprogramm ab 16.00, Zentrum und Start der Shuttle-Busse 401 bis 405 am Jungfernstieg (U/S Jungfernstieg), Karten: 15,-/17,- (Ak.); in Begleitung 4 Kinder bis 14 J. frei; www.theaternacht-hamburg.org