Neben Mina Caputo (Life of Agony) zählt Laura Jane Grace, Sängerin der Florida-Punker Against Me!, zu den bekanntesten und engagiertesten Transgendern im Rockgeschäft. Mit Schlagzeuger Atom Willard und Bassist Marc Hudson veröffentlichte Grace 2018 das Soloalbum „Bought To Rot“, mit dem das Trio am 5. September das Knust besucht.

Laura Jane Grace & The Devouring Mothers Do 5.9., 21.00, Knust (U Feldstraße), Neuer Kamp 30, Eintritt 40,-; knusthamburg.de