Falsche und echte Pazifisten in der Provinz

Erbarmen – zu spät, die Alternativen kommen! So hallt es 1983 durch ein westdeutsches Provinzstädtchen, als sich auf einem Hof eine Spät-Hippie-WG ansiedelt. Doch während der Großteil der Männer dafür nur Argwohn und den moralischen Zeigefinger übrig hat, erproben bald etliche Anwohnerinnen neugierig die Kursangebote in Sachen sexuelle Befreiung und Pazifismus. Nicht geringen Anteil daran hat Studienrat Siegfried Grimm (Florian Stetter). Er bezirzt wahlweise mit Camus-Zitaten, Flugblättern oder seinem Blick und weckt in so mancher lustentwöhnten Ehefrau lodernde Leidenschaft.

Das lässt auch die 17-jährige Ursula (Anna Florkowski) hoffen. Die recht füllige Brillenträgerin möchte wenigstens ihre Unschuld verlieren, bevor ihre als unbefriedigend empfundene Existenz im anscheinend kaum mehr zu vermeidenden Atomkrieg zugrunde geht. Weil sie es aber, im Gegensatz zu Grimm, auch mit der Veränderung ihrer selbst und der Gesellschaft ernst meint, treten turbulente Widersprüche zutage, die ein wunderbarer Wutausbruch auf den Punkt bringt: „Wenn ich nicht seit gestern gewaltfrei wäre, würde ich dir so eine reinhauen!" Auch wenn sich Petra Lüschows detailverliebte Retro-Komödie hin und wieder zu sehr im Banalen verliert, mit Anna Florkowskis Ursula hat sie eine eigenwillige Heldin geschaffen, von deren Statur und Überzeugungskraft es im deutschen Film noch viel zu wenige gibt. „Petting statt Pershing" D 2019, 97 Min., ab 12 J., R: Petra Lüschow, D: Anna Florkowski, Florian Stetter, Christina Große, täglich im Zeise