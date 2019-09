Es erinnert an das Weihnachtsgeträller an der Alten Försterei in Berlin: Das Rudelsingen im Rieckhof. Nur ganz so bedächtig wie dort wird es nicht sein, wenn Simon Bröker und Band zum Mitmachen animieren – schließlich ist von Schlager bis Rock alles dabei! Und grundsätzlich gilt: Über die Song-Auswahl entscheidet das Publikum.