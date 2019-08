Zum vierten Mal verwandelt sich der traditionsreiche Cotton Club in die jazzende Swing-O-City: Nils Conrad (l.) und Ralf Böcker sowie Jan-Hendrik Ehlers und Maria Rothfuchs freuen sich an diesem Freitag und am Sonnabend auf ihre beiden Gäste Chris Tanner und Ole „Fessor“ Lindgreen.

Swing-O-City 2019 Fr 23.8., Sa 24.8., jeweils 20 Uhr, Cotton Club (S Stadthausbrücke), Alter Steinweg 10, Karten jeweils 17,50 Euro