Rainald Grebe: Lieder gegen die Entfremdung

Albanien ist nicht gerade ein Sehnsuchtsort. Das Land ist eines der ärmsten in Europa und berüchtigt für Drogenanbau und -schmuggel. Rainald Grebe, deutscher Kabarettist und Liedermacher, hat sein neues Album nach dem kleinen Land am Mittelmeer benannt und auch einen Song darüber geschrieben. Es geht ihm nicht darum, Albanien irgendwie zu verklären oder an den früheren Diktator Enver Hodscha zu erinnern, für Grebe ist „Albanien“ eine Metapher der aktuellen Entfremdung.

„Ich kenn mich nicht mehr aus, was ich sicher weiß, wird immer weniger. Alle sprechen Englisch, überall H&M, überall nur Flughafenmenschen. Aber Albanien, Albanien, in Albanien ist alles beim Alten“, singt er im Titelsong seines siebten Albums, das er mit seiner Band Die Kapelle der Versöhnung aufgenommen hat. Albanien hat, so Grebe, keine Moden mitgemacht, deshalb kann der Sänger den Song mit dem Satz beenden: „Albanien, bleib, wie du bist.“

Grebe ist ein wacher Zeitgenosse, der sich sehr genau im Land umschaut und gnadenlos Trends und Entwicklungen auf die Schippe nimmt. In seinen neuen Songs ätzt er über Massentourismus, macht sich über das hippe Berlin lustig und seziert deutsch-nationale Gefühle. „Wollt ihr den totalen Krieg? Alle haben Ja! gesagt“, singt er in „Typisch Deutsch“. Auch der Hang der Deutschen zu übertriebener Fitness liefert Grebe eine Steilvorlage. Allerdings hat der 48-Jährige in den vergangenen beiden Jahren selbst Zeit zwischen Steppern und Hantelbank zubringen müssen – unfreiwillig. 2017 erlitt er auf der Bühne einen Schlaganfall und musste sich durch Rehaprogramme kämpfen.

Seine Lieder verpackt er in einen Mix aus Rock und manchmal auch Reggae wie im Song „Die Region“. Die Musik ist jedoch nur ein Vehikel, um seine nachdenklichen und tragikomischen Gedanken an das Publikum zu bringen. Sehr häufig benutzt er in seinen Texten Aufzählungen, in deren Reihung Begriffe auftauchen, die dort nicht hingehören, und für den typischen grebeschen Wortwitz sorgen. Auch das Cover von „Albanien“ zeigt deutlich, wie Grebe die zunehmende Entfremdung sieht: als auf dem Rücken liegende Schildkröte. In einer sich durch Digitalisierung immer schneller drehenden Welt kommen viele normale Menschen nicht mehr mit und sind so hilflos wie die langsam kriechenden Reptilien.

Die Karriere des 1971 in Köln geborenen Künstlers hat eine Reihe von Verbindungen zu Hamburg. 2002 produzierte Thomas Hermanns mit Grebe eine Varieté-Show mit dem Titel „Immer wieder sonntags“ im Schauspielhaus. Im Thalia Theater lief 2013 sein musikalisches Stück „Volksmusik“ mit großem Erfolg. Theaterstücke schreibt er immer noch, aber in diesem Sommer steht seine Tournee im Fokus, die ihn am 9.8. ins „Sommer in Altona“-Zelt führt. Die Reise nach „Albanien“ wird bei Grebe zu einem Trip mitten hinein in unsere Wirklichkeit.

Rainald Grebe & Die Kapelle der Versöhnung Fr 9.8., 20.00, „Sommer in Altona“ (S Reeperbahn), Nobistor 42, Karten zu 31,80 im Vorverkauf; www.rainald-grebe.de