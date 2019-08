Lena Lauzemis als Katja in einer Szene des Films "Adam & Evelyn"

Katja (Lena Lauzemis) trennt sich im Spätsommer 1989 von ihrem Mann und fährt stattdessen mit Freunden in den Urlaub nach Ungarn. Er will die Versöhnung und reist ihr nach. Im Westen versuchen sie einen neuen Start. Andreas Goldstein hat den Wenderoman von Ingo Schulze verfilmt. An diesem Freitag wird „Adam & Evelyn“ beim Open-Air-Kino auf dem Alsterdorfer Markt gezeigt.

„Adam & Evelyn“ Fr 9.8., 21.00, Alsterdorfer Markt (U Sengelmannstraße) , Eintritt frei, Spenden möglich