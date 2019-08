theAngelcy aus Tel Aviv versteht sich als Medium zur an Träumen und Illusionen armen Jugend Israels und gibt der Kritik an den Zuständen eine Stimme in ungewöhnlich instrumentierten Folk-Pop-Songs. An diesem Mittwoch spielt das Sextett – unweit des Jüdischen Friedhofs Altona – im „Sommer in Altona“-Zelt.



theAngelcy Mi 7.8., 20.00, Sommer in Altona (S Reeperbahn), Nobistor 42, Eintritt 25,-; www.theangelcy.com