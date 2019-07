„Vox Lux: Eine Diva versucht ein Comeback

Popmusik ist Teufelswerk. Und am teuflischsten – da gehen sogar einige konform, die in der Popszene arbeiten – ist die Musikindustrie. Weil sie ihre Stars auspresst, verformt und ihrer Identität beraubt. Diese düstere Sicht unterstreicht das verstörende Drama „Vox Lux“. Dabei geht Regisseur Brady Corbet indes noch einen gewagten Schritt weiter, weil er allen Ernstes einen Zusammenhang zwischen der durchindustrialisierten Popbranche und Gewalttaten wie Amokläufen und Anschlägen zieht. Die Geburt des Terrors aus dem Geiste der Musik.

Am Anfang zeigen spröde, schmucklose Bilder quasi-dokumentarisch den Schulalltag an einer US-High School. Bis plötzlich ein Schüler in die Klasse tritt und mit einem Gewehr um sich schießt. Das Mädchen Celeste (Raffey Cassidy) will ihn aufhalten, wird aber ebenfalls getroffen. Die Szene spielt 1999, die Anlehnung an das reale Massaker an der Columbine High School im selben Jahr ist offensichtlich. Celeste, die langsam ins Leben zurückfinden musste, singt bei einer Gedenkveranstaltung der Schule ein Lied, das ihre Schwester für sie komponiert hat: „Wrapped Up“. Und rührt damit, weil die Veranstaltung im Fernsehen übertragen wird, die ganze Nation.

Dann ein Zeitsprung um 18 Jahre. Aus der 14-jährigen Celeste ist ein Popstar geworden. Aber auch eine Diva voller Allüren, deren Ruf nach Drogeneskapaden und einem selbst verschuldeten Autounfall schwer angeschlagen ist und die nun ein Comeback starten will. Just zu einer Zeit aber, als im fernen Europa Terroristen an einem Strand um sich schießen. Und dabei silberne Masken tragen, wie Celeste in ihrem ersten Pop-Videoclip.

Der Film springt in den Zeitebenen. Er erzählt das Leben von Celeste anhand von Reizdaten, die die Welt erschütterten, wie der 11.9.2001. Natalie Portman, die die erwachsene Celeste mit Lust als überspanntes, launisches Wesen spielt, wird ihre junge Tochter, ebenfalls von Raffey Cassidy gespielt, gegenübergestellt, quasi als Spiegelbild: die Unschuld, die sie einst war. Als Celeste zu Beginn ihrer Karriere einen Musiker kennenlernt, meint sie noch, solche Musik, wie er sie spielt, hätte ihr Attentäter auch gehört. Nun hören die Attentäter ihre Musik.

Brady Corbet hat als Schauspieler mit Lars von Trier und Michael von Haneke gearbeitet. Deren ungeschönten Stil übernimmt er als Regisseur. Geht aber in seiner Gesellschaftskritik weiter. Corbets Regiedebüt „A Tale Of Love And Dark­ness“ handelte von einem jungen Mann, der im 20. Jahrhundert die Gräuel seiner Epoche erlebt – nur um dann als (fiktiver) Diktator die nächsten Gräuel selbst zu verursachen. „Vox Lux“ erzählt vom Verlust einer Unschuld am anderen Ende des Jahrhunderts. Als Abrechnung mit der Musikindustrie greift sein Zweitling allerdings zu kurz, und als Gesellschaftsanalyse oder Abrechnung mit dem Terror bleibt er viel zu vage und spekulativ.

„Vox Lux“ besticht durch die Songs, die die Popsängerin Mia für den Film geschrieben hat. Und durch die brillante Darstellung von Natalie Portman, ihre stärkste Leistung seit „Black Swan“, mit der sie allerdings alle anderen Darsteller an die Wand spielt und die so schmerzhaft ist, dass man sie kaum erträgt. Dem Film geht es ein wenig wie seiner Hauptfigur. Er verliert den anfangs klaren Blick und verheddert sich im Bombast jener Indus­trie, die er doch eigentlich kritisieren will.

„Vox Lux“ USA 2018, 100 Min., o. A., R: Brady Corbet, D: Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin, im UCI Othmarschen Park; www.kinostar.com/filmverleih/vox-lux