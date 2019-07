Der angebliche Professor Marcus und seine Ganovenfreunde wollen einen Geldraub durchziehen. Sie sind in den Vorbereitungen weit gediehen, als ihnen die Vermieterin auf die Schliche zu kommen droht. Alec Guinness ist in Hochform, der Film läuft in der Reihe über Regisseur Alexander Mackendrick an diesem Montag im Metropolis.

„Ladykillers“ (OmU), Mo 29.7., 21.15, Metropolis (U Gänsemarkt), Kleine Theaterstraße 10, Karten 7,50; www.metropoliskino.de