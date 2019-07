James Morrison: Große Gefühle im Grünen

Manchmal ist der Weg zum Erfolg nicht nur steinig, sondern ganz schön zäh. Davon weiß auch der britische Sänger James Morrison einige Lieder zu singen. Geboren im englischen Rugby wächst er in zerrissenen Familienverhältnissen in Porth auf, einem Küstendorf in Cornwall. Dort traut er sich erstmals mit seiner Gitarre in die Öffentlichkeit und präsentiert den Touristen auf der Straße Eigeninterpretationen bekannter Soul-Klassiker. Kneipenauftritte und schlecht bezahlte Nebenjobs folgen. Doch dann kommt der Moment, von dem wohl jeder Musiker träumt: Morrison wird quasi über Nacht zum Star. Bei einer Open-Mic-Nacht wird der damals 21-Jährige entdeckt und startet wenig später eine steile Karriere. Sein Debütalbum „Undiscovered“ schießt 2006 innerhalb der ersten Woche an die Spitze der britischen Charts. Die Singleauskopplungen „You Give Me Some­thing“ und „Wonderful World“ bescheren ihm weltweiten Erfolg. Das erfolgreiche Debüt wird mit drei Brit-Award-Nominierungen gekrönt, von denen Morrison die Kategorie „Bester britischer männlicher Solokünstler“ für sich entscheidet.

Privat bleibt der charismatische Sänger trotz seines kometenhaften Aufstiegs beständig. Mit seiner Jugendliebe Gill, mit der er zwei Töchter hat, ist er bis heute zusammen. 2008 erscheint mit „Songs For You, Truths For Me“ James Morrisons zweites Album. Vor allem das Duett „Broken Strings“, das er mit Nelly Furtado aufnahm, geht durch die Decke und erreicht die Spitze der Deutschen Charts. Es folgen die Alben „The Awakening“ (2011), und „Higher Than Here“ (2015), die deutlich düsterer sind als die beiden von Liebesballaden geprägten ersten Platten.

Sein musikalisches Schaffen beschert Morrison über sieben Millionen Plattenverkäufe und zahlreiche Welttourneen. Nach seinem vierten Album zieht er sich jedoch aus dem Rampenlicht zurück. Es dauert vier Jahre, bis er sich Anfang März mit „You’re Stronger Than You Know“ zurückmeldet. Darauf besinnt sich der 34-Jährige mit der charakteristischen, rauen Soulstimme auf seine musikalischen Wurzeln, die in der Motown-Ära zu finden sind. Inhaltlich ist es sein bislang emotionalstes Werk. Drei Todesfälle im engsten Familienkreis, darunter der seines alkoholkranken Vaters, und schwere Beziehungsprobleme sind nur einige der Schicksalsschläge, die er während des Schaffungsprozesses zu bewältigen hat.

Doch wie bereits zu Beginn seiner Karriere weiß Morrison düstere Erfahrungen in sanfte Lieder umzuwandeln. So thematisiert er in „Slowly“ die schwierige Beziehung zu seinen Eltern, die Balladen „Power“ und „So Beautiful“ sind Liebeserklärungen an seine Partnerin. Und mit Joss Stone gewann er für „My Love Goes On“ erneut eine prominente weibliche Duettkollegin. Mit seinen neuen Songs im Gepäck kommt der Brite für zwei Open Airs nach Deutschland – am 29. Juli heißt es: die Picknickdecken im Stadtpark ausbreiten.

James Morrison Mo 29.7., 19.00, Stadtpark (S Alte Wöhr), Saarlandstraße 71, Karten zu 51,50 im Vvk.; www.jamesmorrisonmusic.com