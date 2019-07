Wenig bekannte Werke von Stephan Balkenhol in Wilhelmsburg

Es sind die Paarungen, die einem beim Betreten des Ausstellungsraumes in die Augen springen. Mann und Frau. Mann und Tier. Meist stehend, mal sitzend, immer in die Ferne schauend. Der Ausdruck in den Augen der Holzskulpturen lässt vor ihnen verharren: Ein undefinierbares Ziel anvisierend, stolz und sanft zugleich, und doch ohne einen bestimmten Ausdruck im Gesicht, blicken sie die Betrachter nie direkt an. Ein Aspekt, der die Figuren des Bildhauers Stephan Balkenhol so faszinierend macht. Mit „Bewahrung der Schöpfung“ zeigt das Wälderhaus in Wilhelmsburg noch bis zum 8. August eine Auswahl wenig bekannter Werke des im hessischen Fritzlar geborenen Künstlers, dessen Werke weltweit in Museen und Galerien ausgestellt werden.

In Hamburg ist Stephan Balkenhol, der von 1976 bis 1982 an der hiesigen Hochschule für bildende Künste studierte, kein Unbekannter. Aus seinen Händen stammen die Männer auf Bojen in Alster und Elbe, das riesige Paar vor dem Hühnerposten oder der Mann am Hals einer Giraffe vor Hagenbecks Tierpark. Balkenhols Kunst fällt auf. Das Einfache, Ursprüngliche in seinen Werken lässt Platz für Interpretationen und wirft den Betrachter auf sich selbst zurück. Die Schöpfungsgeschichte ist in den im Wälderhaus ausgestellten Figuren nicht bloß angedeutet, wie „Zwei Reliefs Adam und Eva“ (1986) oder „Paravent Paradies“ (1999) beispielhaft zeigen. Auf dem Paravent sind neben Adam und Eva auch eine Schlange und ein Apfel zu sehen – der biblische Ursprung schlägt hier eine Brücke zum Ausstellungstitel.

Die Skulptur „Engelmann“ von 2016 weckt wiederum Erinnerungen an Bruno Ganz in der Rolle des Engels Damiel in Wim Wenders Kultfilm „Der Himmel über Berlin“ (1987). Neben den Holzskulpturen ergänzen Bronzen, Zeichnungen und zehn neue Holzschnitte die Schau.

Die Holzskulpturen, die Balkenhol aus seinem bevorzugten Werkstoff schuf, haben sich eine Ursprünglichkeit bewahrt, die nicht nach Perfektion strebt. Kleine Holzspäne, die aus den Figuren ragen, Astlöcher oder Risse im Holz heben das Lebendige des Materials hervor. Atmosphärisch passt das besonders gut zum Ausstellungsort, denn die Aspekte Holz und Nachhaltigkeit ziehen sich nicht nur thematisch, sondern auch architektonisch durch das Wälderhaus.