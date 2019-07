Werke wie die Lithografie „Hemmerhofen“ von Otto Dix sind noch an diesem Wochenende in der Fabrik der Künste zu sehen. Zur Finissage am Sonntag (12 Uhr) liest Ingrid Sanne aus dem Jazz-Age-Klassiker „Das wilde Fest“ von J. M. March. Pianist Saez Eggers begleitet die Schauspielerin am Klavier.

„Otto Dix. Werke aus fünf Jahrzehnten“ Sa 6./So 7.7., je 12 bis 18 Uhr, Fabrik der Künste (Bus 112), Kreuzbrook 10/12, Eintritt 5 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei