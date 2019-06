Home & Garden: Landlust in der Großstadt

Inspirationen für das eigene Heim, den Garten oder Balkon finden, dabei Musik lauschen und Delikatessen genießen und das alles bei strahlendem Sonnenschein, das geht am Wochenende bei der Home & Garden, der Messe rund um die neuesten Trends für Haus und Garten im Derby-Park Klein Flottbek. „Es sind die Produkte auf der einen und der Erlebnischarakter auf der anderen Seite“, sagt Projektleiterin Sigrid Brauer. „Die Mischung macht die Messe aus.“

So gibt es am 29.6. bei der Trakehner Landesstutenschau ab 10 Uhr die besten Trakehnerstuten Hamburgs und Schleswig-Holsteins zu bewundern. Blumenfans können sich auf die „Norddeutschen Meisterschaften der Floristen“ freuen, bei denen am 29. und 30. Juni die Künstler der Floristik ganztägig in Wettbewerbsarbeiten wie floralen Raumteilern oder Damenhüten gegeneinander antreten. Die Sieger werden am 30.6. um 16.30 Uhr gekürt. Es darf aber auch selbst Hand angelegt werden. Beim „Bloomgerie Blumenbulli“ heißt es: „Kreiere Dein eigenes Bouquet.“ Für Städter, die ohne Garten auskommen müssen, dafür aber einen Balkon haben, bietet die Hamburger Agentur „Balkonfreundin“ Inspirationen für Balkonverschönerungen.

Im Fine Food Pavillon können norddeutsche Spezialitäten verköstigt und ausgefallene Lebensmittel erstanden werden, während die Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur Menschen zusammenbringt, die sich über die Möglichkeiten der Gartengestaltung austauschen wollen. Wer mehr über den Tiny-House-Trend, dem Wohnen auf wenigen Quadratmetern, erfahren möchte, wird auf der Messe ebenso fündig wie Freunde historischen Gartenambientes. Und wer geshoppt hat und dennoch weiter das Gelände erkunden möchte, kann den Transportservice nutzen und seine Waren am Ende des Besuchs bequem im Depot abholen.

Insgesamt präsentieren bei der Home & Garden rund 200 Aussteller ihr Angebot – von Lifestyle bis Kunst.

23. Home & Garden bis So 30.6., tägl. 10.00-18.00, Derby-Park Klein Flottbek (S Klein Flottbek), Baron-Voght-Straße 81, Eintritt 14,-, Kinder frei; www.homeandgarden-net.de