Walk Off The Earth aus Burlington (Ontario) treten im Stadtpark auf.

Konzert-Tipp Folk-Pop aus Kanada: Walk Off The Earth im Stadtpark

Mit dem Gotye-Cover „Somebody That I Used To Know“ wurde die kanadische Folk-Pop-Band Walk Off The Earth aus Burlington 2012 bekannt. Vor einem halben Jahr starb Mitglied Mike Taylor, aber es wurde entschieden, weiter zu touren – und somit auch an desem Montag im Stadtpark zu spielen.

Walk Off The Earth, Gabriela Bee, Malik Mo 1.7., 19.00, Stadtpark (S Alte Wöhr), Saarlandstraße 71, Eintritt 45,-; www.walkofftheearth.com