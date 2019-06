Metropolis: 23 Filme mit Doris Day gucken

Es war erstaunlich. Als Doris Day im Mai dieses Jahres im Alter von 97 Jahren starb, gab es fast ausschließlich lobende Nachrufe. Dabei hatte man lange Zeit über die blonde und blauäugige Schauspielerin und Sängerin sowie viele ihrer 39 Filme die Nase gerümpft. Adjektive wie „adrett“, „bieder“, „prüde“ oder „kernseifig“ begleiteten Doris Mary Ann Kappelhoff, die als Enkeltochter deutscher Großeltern in den USA geboren wurde. Heute sieht man sie eher als feministische Vorkämpferin in Hollywoods Macho-Zirkus.

Bevor sie Ende der 40er-Jahren ins Filmgeschäft einstieg, hatte sie schon nach einem Autounfalle ihre Karriere als Tänzerin an den Nagel hängen müssen. Dann trat sie erfolgreich als Swingsängerin in Erscheinung und trat mit Bob Hope, Frank Sinatra und Bing Crosby auf.

Nach ihrem Debüt 1948 drehte sie 20 Jahre lang Kinofilme. Darunter waren nicht nur die erfolgreichen Komödien „Bettgeflüster“ und „Ein Pyjama für zwei“, bei denen sie mit ihrem Freund Rock Hudson vor der Kamera stand. Sie spielte auch eine Hosenrolle als schießwütige „Calamity Jane“, die in Deutschland unter dem fast wortwörtlich übersetzten Titel „Schwere Colts in zarter Hand“ ins Kino kam. Alfred Hitchcock konnte trotz seines abgründigen Blondinen-Faibles keinen Draht zu ihr finden. In „Der Mann, der zu viel wusste“, bleibt sie blass, singt aber „Que será, será“.

Nachdem Rock Hudson als einer der ersten prominenten Schauspieler an Aids gestorben war, zog sie sich in ihr Privatleben zurück und trat öffentlich nur noch als Tierschützerin in Erscheinung. Die Frau, die die Rolle der Mrs. Robinson in „Die Reifeprüfung“ ablehnte, war vier Mal verheiratet. Sie soll gesagt haben: „ Ich habe noch nie ein Tier getroffen, das ich nicht mochte. Von Menschen kann ich das nicht sagen.“

Jens Wawrczek hat für das Metropolis die erste umfangreiche Doris-Day-Retrospektive im deutschsprachigen Raum zusammengestellt. 23 Filme mit ihr sind dort im Juli und August zu sehen. Als Gründe für den Erfolg der Schauspielerin vermutet er „diese Mischung aus Optimismus und Melancholie, aus Stärke und Verletzbarkeit“.

Den Auftakt macht heute ihr allererster Film „Romance Of The High Seas“ („Zaubernächte in Rio“) aus dem Jahr 1948 von Michael Curtiz. In der Verwechslungskomödie war ihr späteres Markenzeichen, die Sommersprossen, noch von schwerem Makeup bedeckt. Sie singt den Song „It’s Magic“, der einer ihrer größten Hits wurde. Der Film wird in der Originalfassung gezeigt.

„Romance Of The High Seas“ (OF) Mo 1.7., 19.00, Metropolis (U Gänsemarkt), Kleine Theaterstraße 10, Karten 7,50; Infos zur Retrospektive und Termine: www.metropoliskino.de