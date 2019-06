The HU aus Ulaanbaatar in der Mongolei

Sie sind so etwas wie The Who Asiens, die lauteste Band der Mongolei: The HU aus Ulaanbaatar kombinieren mit Mongolischer Gitarre und Pferdekopf­geige und Untertongesang die Traditionen ihrer Heimat mit westlicher Rockmusik und Metal. Wer also glaubt, schon alles gesehen zu haben, wird am 30. Juni im Knust eines Besseren belehrt.

The HU So 30.6., 20.00, Knust (U Feldstraße), Neuer Kamp 30, Karten zu 23,70 im Vorverkauf; www.thehuofficial.com