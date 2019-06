Foto: Little Dream Entertainment

Nicht schlecht, so ein fliegender Läufer in „Kleiner Aladin und der Zauberteppich“

Das könnte ein Spaß für die ganze Familie sein. Der Film „Kleiner Aladin und der Zauberteppich“ kommt zwar erst am 11. Juli in die Kinos, die Premiere des ebenso lehrreichen wie aufregenden orientalischen Märchens wird aber schon an diesem Sonntag gefeiert. Zahlreiche KiKa-Stars wollen kommen.

„Kleiner Aladin und der Zauberteppich“ o. A., So 30.6., 13.30, Cinemaxx (S Dammtor), Dammtordamm 1, Karten 7,50; www.cinemaxx.de