Der Langschläferflohmarkt in der Hafencity

Der Open-Air-Flohmarkt für Langschläfer ist mittlerweile zu einer festen Flohmarkt-Institution geworden. In entspannter Atmosphäre kann man am Überseeboulevard feilschen, Schnäppchen schlagen oder seine ausrangierten Bücher, Kleider und Schmuckstücke an den Mann bringen – und das ohne früh aufzustehen.

Langschläferflohmarkt Sa 29.6., 11.00-16.00, Überseeboulevard (Bus 111), Eintritt frei