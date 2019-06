Mark Knopfler geht tanzen in der Barclaycard Arena

„Back On The Dancefloor“ heißt ein Song auf dem aktuellen Album von Mark Knopfler. Ein überraschender Titel, denn Tanzmusik hat der Gitarrist aus Glasgow eigentlich nie gemacht. Doch auf „Down The Road Forever“, der aktuellen Platte, geht es schneller zu als auf den meisten Vorgänger-Alben, die Knopfler unter seinem Namen oder als Kopf von Dire Straits gemacht hat. Selbst Bläser setzt er ein, so als wollte er einer Soul-Kapelle Konkurrenz machen.

Amerikanischer Rhythm & Blues indes gehörte schon immer zu den Vorlieben des sympathischen Briten, dem Allüren fremd sind, der aber trotzdem zu den Superstars der Popgeschichte gehört. 120 Millionen Alben muss man erst einmal verkaufen. Mit seinen 69 Jahren gehört Knopfler längst zu den Senioren des Business, aber über welche Vitalität und welche Klasse diese Generation von Musikern verfügt, kann aktuell an Bruce Springsteens neuem Album „Western Stars“ ablesen. Genau wie Knopfler gehört auch der „Boss“ zum Jahrgang 1949.

Anders als die großen britischen Blues-Gitarristen wie Eric Clapton, Jimmy Page oder Jeff Beck ist Knopflers Spiel mehr vom Country geprägt wie schon bei seiner – seit vier Jahren nicht mehr live gespielten – Erfolgsnummer „Sultans Of Swing“ zu hören ist. Mit einer filigranen Leichtigkeit fliegt er über die Saiten, schwere Riffs sind seine Sache nicht. Dar­über hinaus ist der gebürtige Schotte ein großartiger Geschichtenerzähler, obwohl er als Sänger nicht gerade über ein voluminöses Organ verfügt. Er pflegt eher einen melodischen Sprechgesang.

Doch seine Fans auf der ganzen Welt lieben ihn dafür, wie er aus einer Beobachtung einen Song macht und die Geschichte dazu in drei bis vier Strophen auf den Punkt bringt. Wie groß seine Popularität immer noch ist, zeigt sich in Hamburg an seinem Auftrittsort: Es muss schon die große Barclaycard Arena sein.

Mark Knopfler Di 25.6., 19.30, Barclaycard Arena (S Stellingen), Sylvesterallee 10, Karten ab 72,- im Vorverkauf; www.markknopfler.com