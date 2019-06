Die deutsch-österreichische Schauspielerin Jenny Jugo mit Erich Maschnack in einer Szene des Stummfilms "Die Carmen von Sankt Pauli" aus dem Jahr 1928.

Ufa-Star Jenny Jugo und Fritz Rasp in einer Szene aus dem Stummfilm „Die Carmen von St. Pauli“ von Regisseur Erich Waschneck aus dem Jahr 1928. Jugo spielt die zwielichtige Jenny Hummel, die als Tänzerin in einer Hafenkneipe arbeitet. Natalie Böttcher begleitet den Film bei der Vorstellung an diesem Sonntag beim „Spelunkenkino“ im Hafenbahnhof auf dem Akkordeon.

„Die Carmen von St. Pauli“ So 9.6., 22.00, Hafenbahnhof (S Altona), Große Elbstraße 276, Eintritt frei; www.hafenbahnhof.com