Abdollahi lädt zur Dichter-Gala in das Schauspielhaus

Hamburg ist und bleibt die Hauptstadt des deutschsprachigen Poetry-Slams. Das hat sich sowohl bei den in die großen Theater und bereits sechsmal in die Elbphilharmonie strömenden Zuhörern als auch bei den in und außerhalb der Stadt wetteifernden Dichtern herumgesprochen. Auch in dieser Woche haben interessierte Besucher ob der Vielzahl der Veranstaltungen wieder die Qual der Wahl. Insbesondere der Kampf der Künste macht es möglich.

Das von Moderator Michel Abdollahi und seinem Hamburger Schulfreund Jan-Oliver Lange 2005 gegründete Slam-Label sucht am heutigen Montag im Schauspielhaus wieder die Besten der Besten beim „Best of Poetry Slam“ – genauer die von Zeremonienmeister Abdollahi wie üblich per Zufall bestimmte Publikums-Jury. Vier der besten Poeten des Landes präsentieren dieser und dem gesamten Auditorium ihre besten Texte. Als Vertreter der A-Liga haben die Wortakrobaten im größten deutschen Sprechtheater (1200 Plätze) sogar jeweils zehn statt der sonst gängigen fünf Minuten Zeit, zu zeigen, was sie und ihre Werke ausmacht.

Unter den vier eingeladenen Dichtern kämpft der Kölner Rapper Quichotte gegen die Windmühlen der seichten Unterhaltung. Bleu Broode alias Nils Straatmann aus Geesthacht gewann 2013 im Trio Bottermelk Fresh (mit Julian Heun und Lars Ruppel) bereits die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften im Team-Wettbewerb. Die in Berlin und Leipzig wirkendende Romanautorin Svenja Gräfen („Das Rauschen in unseren Köpfen“) wählt das geschliffene weibliche Wort, und der vierte Startplatz gebührt einem Überraschungsgast.

Der Special Guest bei dieser Gala der Besten im Schauspielhaus jedoch steht fest: Laurin Buser. Der Wahlhamburger – ein gebürtiger Schweizer – vertrat die Hansestadt bereits Anfang dieses Jahres an gleicher Stätte im Team mit David Friedrich, Hannes Maaß und Mona Harry beim Städte-Battle Hamburg vs. Wien. Das war am Ende ebenso ausverkauft, wie es das Poetry-Slam-Finale am Mittwoch im Thalia Theater schon jetzt ist. Jene Finalisten haben sich bei den allmonatlichen Vorentscheiden im Zeise-Kino qualifiziert; der Jahressieger darf Hamburg bei den deutschsprachigen Meisterschaften in Berlin vertreten. Und ist dann womöglich 2020 beim „Best of“ dabei.

„Best of Poetry Slam“ Mo 3.6., 20.00, Schauspielhaus (U/S Hbf.), Kirchen­allee 39, Karten zu 13 bis 25,-: T. 24 87 13; www.kampf-der-kuenste.de, www.schauspielhaus.de