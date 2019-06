The Good, The Bad & The Queen mit Blur-Sänger Damon Albarn (2.v.l.)

Konzert-Tipp The Good, The Bad & The Queen: Damon Albarn mal anders

Wer The Good, The Bad & The Queen, das Bandprojekt von Blur-Sänger Damon Albarn komplett erfassen will, kann das an diesem Montag in der Großen Freiheit 36 tun. Das Quartett spielt dort alle Songs, beginnend mit den Liedern des neuen zweiten Albums „Merrie Land“ (2018) und gefolgt von den Stücken des Debüts „The Good, The Bad & The Queen“ aus dem Jahr 2007.

Achtung: Das Konzert wurde aus dem Mojo Club in die Große Freiheit 36 verlegt.

The Good, The Bad & The Queen Mo 3.6., 20.00, Große Freiheit 36 (S Reeperbahn), Eintritt 55,-; www.thegoodthebadandthequeen.com