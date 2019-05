Wie viel sind 3000 Djangos? Ist das D in Django stumm? Und was ist vom kommenden Album „Django 4000“ (21. Juni) zu erwarten? Die „Freistaat-Gitanos“ aus dem Chiemgau versprechen mehr Rock, mehr Zunder und mehr Reife bei gleichbleibender Spielfreude. Vielleicht wissen wir beim Konzert von Django 3000 am 1. Juni im Schanzenzelt mehr.

Django 3000 Sa 1.6., 20.00, Schanzenzelt (U/S Sternschanze), Sternschanze 1, Karten zu 22,70 im Vorverkauf; www.django3000.de