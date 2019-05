In Ihrer US-amerikanischen Heimat zählt Sängerin Maren Morris aus Nashville nach zwei erfolgreichen Alben – im März erschien „Girl“ – bereits als kommender Superstar des Country-Pop-Crossover. Mal sehen, wie lange man ihr noch so nahe kommt wie bei ihrem Hamburger Konzert an diesem Dienstag im Gruenspan.

Maren Morris Di 21.5., 20.00, Gruenspan (S Reeperbahn), Große Freiheit 58, Eintritt 30,-; www.gruenspan.de