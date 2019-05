„Kleine Germanen“: Kinder im rechtsextremen Milieu

Foto: Little Dream Entertainment

An den guten Absichten der Filmemacher ist nicht zu zweifeln: Sie wollen in ihrem Dokumentarfilm darlegen, was es bedeutet im rechtsextremen Milieu aufzuwachsen. Der Ton, den sie dazu anschlagen, ist verständnisvoll und nachsichtig. Zur Illustration zeigen sie kleine Kinder beim Spielen. Die Bilder suggerieren Bedeutsamkeit. Es geht eine Art Appel von ihnen aus, diese jungen Wesen nicht den „Rechten“ zu überlassen. Und dann schleicht sich ein störender Gedanke ein: Wer sind die Kinder eigentlich?

Leider zieht sich diese Unklarheit darüber, was hier dargestellt wird und wie es gemeint ist, durch den ganzen Film. Frank Geiger und Mohammad Farokhmanesh lassen verschiedene Positionen zu Wort kommen: Da sprechen namhafte Vertreter diverser rechter Initiativen selbstbewusst und leider unhinterfragt vom eigenen Aufwachsen und ihren Erziehungsidealen. Die Regisseure kommen am Donnerstag ins Zeise und am Sonntag ins Abaton.

„Kleine Germanen“ D/AU 2019, 86 Min., ab 12 J., R: Frank Geiger, Mohammad Farokhmanesh, täglich im Abaton, Zeise; www.littledream-entertainment.com/filme/kleinegermanen