„Stan & Ollie“: Liebevolle Hommage an zwei Legenden

In Deutschland kennt man sie vor allem als „Dick & Doof“. Die Welt aber liebte sie als Laurel & Hardy, oder auch persön­licher als Stan & Ollie. Oliver Hardy und Stan Laurel waren zwei der größten Komiker der Filmgeschichte, deren Alleinstellungsmerkmal es war, dass sie im Gegensatz zu den großen Kollegen Charlie Chaplin, Buster Keaton oder Harold Lloyd im Doppel funktionierten. Als Paar brachten sie Millionen zum Lachen, gerade in schlechten Zeiten. Mit einem zeit- und alterslosen Humor, der auch viele nachkommende Generationen noch immer amüsierte.

Nun feiern „Stan & Ollie“ Auferstehung im Kino. In einem Film, in dem zwei Komiker in die übergroßen Fußstapfen ihrer Vorgänger treten. Das hätte schrecklich in die Hose gehen können. Aber dann ist man von der ersten Minute an verblüfft. Steve Coogan und John C. Reilly sehen Laurel & Hardy nicht nur zum Verwechseln ähnlich, sie imitieren auch deren Körpersprache und Mimik so genau und spielen einige ihrer berühmten Sketche so detailgetreu nach, dass es eine wahre Gaudi ist.

Es ist kein klassisches Biopic, das den langen Weg der beiden nachzeichnet. Der Film beschränkt sich klug auf eine kurze Episode, die aber doch viel über diese einzigartige Doppelkarriere erzählt. „Stan & Ollie“ beginnt 1937, auf dem Höhepunkt ihres Ruhms. In einer virtuosen langen Eingangssequenz sitzen beide erst in ihrer Garderobe und schminken sich, laufen dann durch die weiten Hallen eines Filmstudios, vorbei an Gangster-, Varieté- und Römer-Kulissen, und kommen schließlich an ihr Set, wo sie ihren Klassiker „Im Wilden Westen“ drehen. Bevor sie drehen streitet sich Laurel – der eben nicht der Doofe, sondern immer der klügere Kopf der beiden war – mit Studioboss Hal

Roach, der Millionen mit ihnen verdient, aber nie ihre Gage erhöht. Laurel droht sogar, sie könnten sich unabhängig machen. Roach wütet, dann der erste Schnitt.

Ein Zeitsprung um 16 Jahre. Laurel und Hardy beginnen eine Bühnentournee durch Großbritannien und hoffen auf einen letzten großen Film. Das ist die unbekanntere Spätphase des Erfolgsduos. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass es keine Amerikaner waren, die diesen Film gemacht haben. Der Schotte John S. Baird aber hält sich an den Roman „Laurel & Hardy – The British Tours“ des Briten A. J. Marriot, der von jener Ochsentour durch die britische Provinz erzählt. Wo die erfolgsverwöhnten Stars in billigen Absteigen untergebracht werden, in drittklassigen Häusern spielen müssen, die nur schlecht verkauft sind, und vor Fans auftreten, die nicht glauben können, dass das die Originale sein sollen. Die, glauben sie, hätten sich längst zurückgezogen.

Laurel und Hardy stehen all das tapfer und stoisch durch, weil das ihren nächsten Film ermöglichen soll, eine Komödie über Robin Hood. Auch wenn immer unwahrscheinlicher wird, dass der je zustande kommt. Zudem spürt Hardy, dass er zu alt wird für den Job, es fällt ihm mit seinem massigen Körper immer schwerer, die penibel choreografierten Slapsticknummern Abend für Abend zu bestehen. Und dann ist da noch diese eine Wunde, die nie ganz verheilt ist: dass Laurel damals, 1937, von Roach gefeuert wurde, Hardy aber, der keinen Streit wollte und auch Geld brauchte für seine vielen Frauengeschichten, einen Film ohne Laurel gemacht hat. Ein Verrat, den Laurel nie verziehen hat.

„Stan & Ollie“ ist ein reicher Film, der viele Themen anreißt. Die Ausbeutung der Stars durch die Studios etwa. Oder auch das Aufkommen des Fernsehens in den 50er-Jahren, weshalb keiner mehr ins Theater geht. Dann sind da noch die beiden Gattinnen Lucille Hardy (Shirley Henderson) und Ida Kitaeva Laurel (Nina Arianda), die die unterdrückten Konflikte ihrer Männer offen austragen und deren auf die Sketche übertragenen Sticheleien real ausleben. Zwei Paare zum Preis für einen, wie der Tourneemanager feixt.

Und doch ist „Stan & Ollie“ die Bühne für Steve Coogan und John C. Reilly. Beide haben sonst andere Komiker-Partner. Für „Stan & Ollie“ sind beide nun quasi fremdgegangen. Obwohl sie noch nie einen Film zusammengedreht, sich noch nicht mal gekannt haben, stimmt die Chemie zwischen ihnen, als ob sie seit Jahren zusammen durch die Lande getingelt wären. Dank ihrer grandiosen Performance wird „Stan & Ollie“ vor allem zu einem Film über echte Freundschaft, die alle Dissonanzen übersteht. „Dick und Doof“, um diese verkürzte Titulierung noch einmal zu bemühen, gehen durch dick und dünn. So wird „Stan & Ollie“ zu einer liebevollen Hommage an zwei Legenden. Das ist eine Gaudi für alle, die mit ihnen groß geworden sind. Aber für all die Jüngeren, die sie gar nicht mehr kennen, weil Schwarz-Weiß und Slapstick für sie zur Steinzeit der Filmgeschichte gehört, auch eine gute Gelegenheit, sie für sich zu entdecken.

