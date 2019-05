Für Fatih Akins Film „Crossing The Bridge – The Sound Of Istanbul“ (2005) war die Istanbuler Band Baba Zula wie gemacht. Seit 1996 schlägt die fünfköpfige türkische Psychedelic-Band mit Rock und orientalischer Musik eine Brücke aus Klängen zwischen den Kontinenten und Kulturen. Am 9. Mai spielt Baba Zula im Knust.

Baba Zula, Booty Carrell Do 9.5., 21.00, Knust (U Feldstraße), Neuer Kamp 30, Eintritt 25,-; www.babazula.com