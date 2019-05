Der Tag des Fischbrötchens auf dem Spielbudenplatz

Das Fischbrötchen ist in Küstennähe eine typische Delikatesse – am 4. Mai, dem „Weltfischbrötchentag“, wird der norddeutschen Spezialität gehuldigt.

„Lang lebe das Fischbrötchen!“ – so lautet das Motto der Veranstalter der Hamburger Feierlichkeiten zum Weltfischbrötchentag. Ja, den gibt es wirklich. Zumindest bei uns im Norden. Bereits seit 2011 wird dieser entlang der Ostseeküste jedes Jahr im Mai zelebriert.

In diesem Jahr lässt sich die Hansestadt, die sich selbst immerhin als inoffizielle „Welfischbrötchenhauptstadt“ wähnt, die Gelegenheit nicht entgehen, am 4. Mai ebenfalls in die Feierlichkeiten rund um der Norddeutschen heiligsten Delikatesse einzusteigen und den Weltfischbrötchentag gebührend zu feiern.

Los geht es am heutigen Sonnabend um 12 Uhr auf dem Spielbudenplatz. Dort gilt es, sich durch die große Auswahl der beliebten Brötchen verschiedener regionaler Anbieter zu testen. Mit dabei sind unter anderem Brücke 10, Husumer Krabben Brötchen, Iss mir Lachs und das Fischhaus Rellingen. Ob Aal, Makrele, Matjes, Krabben oder Lachs – für jeden Fisch- und Krebstierliebhaber sollte das passende Brötchen im Angebot sein. Wer sich mit „Mattis dem Fischbrötchen“ fotografieren möchte, der kann von 12.30 bis 13.30 Uhr die Kleinkunstbühne zur Selfie-Aktion besuchen.

Ab 15 Uhr wird ebenfalls auf der Kleinkunstbühne die offizielle Verkostung der Fischbrötchen aller teilnehmenden Stände durch eine Jury abgehalten. Mit einem Schulnotensystem werden dabei Optik, Gaumengefühl und Geschmack bewertet, um am Ende den „Hamburger Weltfischbrötchenmeister 2019“ zu küren. Aber auch die Besucher sind gefragt. Von 12 bis 20 Uhr kann sich jeder an einer Online-Abstimmung beteiligen. Der Geschmackssieger des Publikums wird dann um 21 Uhr mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Für eine ordentliche Portion Lokalkolorit gibt es ab 16 Uhr Livemusik vom Shanty-Chor De Jungs vun de Logerhus und ab 19 Uhr vom Duo Franz Albers & Käpt’n Kruse auf die Ohren. Wer die Selfie-Aktion mittags verpasst hat, bekommt zwischen 19 und 20 Uhr eine zweite Chance.