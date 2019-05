Wieder mal eröffnet Hagen Rether das Kabarettfestival (bis 25.5.) im St. Pauli Theater. Die „Liebe“-Abende mit dem Zyniker dauern zwar mehr als drei Stunden, regen aber immer wieder an und auf. Wer es an diesem Montag und Dienstag nicht schafft: Am 26.10. spottet Rether in der Laeiszhalle.

„Liebe“ Mo 6./Di 7.5., 19.30 Uhr, St. Pauli Theater (S Reeperbahn), Spielbudenplatz 29/30, wenige Restkarten ab 17,80 Euro unter T. 47 11 06 66