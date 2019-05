US-Musikerin Suzi Quatro rockt die Laeiszhalle

Es gibt neue Töne aus dem Hause Suzi Quatro. Nicht etwa, dass die US-Musikerin das Instrument gewechselt hätte, sie ist ihren acht Bässen („Das ist eine vernünftige Zahl“) treu geblieben. Aber sie hat im März ein neues Album auf den Markt gebracht. „No Control“ ist mittlerweile ihr 14. Werk, deren Stellenwert die 68-Jährige so erklärt: „Ich habe alles schon einmal gemacht. Dieses neue Album aber ist ein Nach-Hause-Kommen.“

Das kann man durchaus wörtlich nehmen, denn ihr Sohn hat die meisten der Texte geschrieben. Natürlich sind die meisten Songs rockig, die Tour heißt schließlich nach dem alten Stones-Titel „It’s Only Rock ’n’ Roll“, aber Suzi Quatro lässt dazu auch Reggae- und Country-

Elemente einfließen.

Natürlich werden die Zuhörer bei ihrem Konzert, zu dem sie am 6. Mai mit zehnköpfiger Band anrückt, auch ihre alten Hits zu hören bekommen. Am bekanntesten war die kleine Bassistin, die fast immer in Leder auftritt, in den 70er-Jahren. In dieser Zeit avancierten Titel wie „Can The Can“, „Devil Gate Drive“ oder „Daytona Demon“ zu Party-Klassikern, bevor sie sie mit „If You Can’t Give Me Love“ oder im Duett mit Chris Norman bei „Stumblin’ In“ ruhigere Töne anschlug.

Auch wenn sie seitdem etwas aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwand, ist die Musikerin, die abwechselnd in Hamburg-Niendorf und in England lebt, seitdem fast pausenlos getourt. 55 Millionen Tonträger hat sie im Laufe der Zeit verkaufen können. Besonders viele Fans hat sie in Australien. In Sydney ist sie sogar in der ausverkauften Oper aufgetreten.

In einem Alter, in dem sich viele ihrer Kollegen längst zur Ruhe gesetzt haben, gibt sie die Unkaputtbare und steckt immer noch voller Energie. Auf die Frage, wann sie den Bass zur Seite legen will, antwortet sie mit einem Satz, der gut einstudiert klingt: „Wenn ich auf die Bühne gehe, dem Publikum den Rücken zukehre, mit dem Po wackele, und hinter mir bleibt alles ruhig – dann höre ich auf.“

Suzi Quatro Mo 6.5., 20 Uhr, Laeiszhalle (U Gänsemarkt), Johannes-Brahms-Platz, Karten ab 47,15 Euro im Vorverkauf