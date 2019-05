Ruhmeshallen-Musiker Hall & Oates in der Barclaycard Arena

Im Jahr 2005 brachte Hall & Oates das Album „Our Kind Of Soul“ heraus. Darauf coverte das amerikanische Duo ein gutes Dutzend von Songs afroamerikanischer Künstler, darunter Nummern von den Four Tops, Al Green, den O’Jays, Womack & Womack und Barry White. Die beiden Musiker aus Philadelphia hatten schon immer ein ausgesprochenes Faible für Rhythm & Blues und Soul, allerdings mehr in der weicheren Motown-Variante mit lässig groovenden Gitarren, Streicher-Arrangements und präsenten Chor-Sätzen.

Hall & Oates ist eines der erfolgreichsten Beispiele für „blue-eyed soul“. Mehr als 60 Millionen Platten haben die beiden Musiker in ihrer Karriere verkauft. Mit acht Nummer-eins-Singles sind sie als Duett in den USA sogar noch erfolgreicher als Simon & Garfunkel. Und das, obwohl die Karriere zu Beginn der 70er-Jahre sehr langsam in Fahrt kam. Daryl Hall hatte 1969 allerdings schon einen Charts-Erfolg als Keyboarder mit der Band The Electric Indian erreicht, der ihm später eher peinlich war. Über das Stück „Keem-O-Sabe“ sagte er später: „Das war vermutlich die schlechteste Plattenaufnahme der Pop-Geschichte.“

Ihre stärkste Zeit hatten Daryl Hall und John Oates in den 80er-Jahren. Zwischen 1981 und 1985 landeten sie in den USA, in Großbritannien und auch in Deutschland Hit auf Hit. Hierzulande dudelten „Man-Eater“ und „Out Of Touch“ monatelang in den Radiosendern, die am liebsten Pop-Songs im Programm hatten, die mitsingbar waren und die Hörer nicht etwa durch ein Gitarrensolo in Versuchung brachten, den Sender zu wechseln. Live machte Hall & Oates sich jedoch auf dem europäischen Kontinent eher rar. In ihrer amerikanischen Heimat war die Popularität ungleich größer, sodass die Tourneen das Duo vor allem von der Ost- bis zur Westküste führte.

Obwohl Hall & Oates immer sehr viel Wert auf saubere Studioarbeit gelegt hatte, waren Live-Auftritte für die beiden Sänger und Instrumentalisten eminent wichtig. Beide haben großen Spaß daran, ihre Songs immer wieder neu zu arrangieren. Nachdem sie jahrzehntelang nicht in Deutschland aufgetreten sind, gibt es jetzt ein Wiederhören mit dem Pop-Duo. Im Mai kommt Hall & Oates­ für zwei Konzerte nach Deutschland. Außer einem Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle spielen die Amerikaner mit ihrer Band am 6. Mai auch in der Barclaycard-Arena in Hamburg. In den USA feierten die beiden in die Hall of Fame gewählten Musiker 2018 ein herausragendes Konzertjahr mit gefeierten Auftritten im New Yorker Madison Square Garden und im Forum von Los Angeles.

Wenn Hall & Oates nach Hamburg kommt, können sich ihre Fans auf „Man-Eater“, aber auch auf andere Hits wie „Rich Girl“, „Kiss On My List“ und auch „You’ve Lost That Lovin’ Feelin’“ freuen. Damit hatten die Righteous Brothers bereits in den 60er-Jahren einen Hit, auch 2019 gehört es immer noch zu den schönsten Schnulzen der Pop-Geschichte.

Hall & Oates Mo 6.5., 20 Uhr, Barclaycard Arena (S Stellingen), Sylvesterallee 10, Karten ab 64,56 Euro