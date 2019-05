Für Hundeliebhaber: Animationsfilm „Royal Corgi“

Der Körper eines Fuchses, die Pfoten eines Mopses, das Gesicht eines Dackels und die Ohren eines Kaninchens: Das ist der Welsh Corgi Pembroke. Die legendäre britische Hunderasse gibt es offiziell seit 1934. Bereits ein Jahr zuvor bekam die heutige Queen Elizabeth II. ihren ersten Corgi. Der Beginn einer großen Liebe. Die putzigen Jagdhunde, denen man eine tiefe Beziehung zu ihrer Bezugsperson nachsagt, aber auch eine gewisse Sturheit, züchtete die Queen bis 2009. Es war also an der Zeit, der vielleicht verlässlichsten Konstante der jüngeren britischen Historie ein Denkmal zu setzen.

Der belgische Animationsfilmer Ben Stassen verfolgt mit „Royal Corgi“ indes einen eher kritischen Ansatz. Corgi Rex ist der absolute Liebling Ihrer Majestät, führt ein dekadentes Leben und pinkelt seinen Butler ans Bein. Ein Staatsbesuch aus den USA lässt sein Leben aus den Fugen geraten: Rex soll mit einer affektierten Hundedame von Donald Trump liiert werden. Rex stellt auf stur und flieht aus dem Palast. Charlie, ein anderer Corgi am Hof, stößt ihn in die Themse, um selbst der neue Liebling zu werden. Rex aber will den Thron zurückerobern.

Ästhetisch orientiert sich Stassen an den minimalistischen Animationen, die Terry Gilliam einst für die Monty Pythons schuf. Auch der anarchistische Humor der britischen Comedians scheint ihn in­spiriert zu haben. Ein schärferer Blick auf Monarchie und Macht wäre wünschenswert, anstatt das Nächstliegende – Trumps Blasiertheit und die Schrullen der Queen – zu karikieren. Die großäugige Niedlichkeit der königlichen Köter dürfte trotzdem Hundeliebhaber aller Generationen verzücken.